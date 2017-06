Se billedserie Vagn Nielsen er vred over, at Odsherred Kommune har fyldt stabil-grus over et vandløb. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Til kamp mod småsten

Odsherred - 13. juni 2017 kl. 14:25 Af Martin Hoffmann Kønig

Vagn Nielsen ejer 20 hektar landbrugsjord blandt andet ned mod Malergården, i Plejerup, og han er vred. Ikke over jorden, men over, at Odsherred Kommune på vejen mod det populære museum har lavet en vigeplads, hvor de har lagt stabil-grus over et vandløb, for det må man ikke, siger Vagn Nielsen.

Til Nordvestnyt slår han fast, at havde han gjort det samme, så havde han meget hurtigt fået myndighederne på nakken, og derfor er han stærkt frustreret, og vil klage til miljøministeriet over kommunens disposition.

Hos Odsherred Kommune har fagleder Lars Jespersen først hørt om sagen i fredags, og han slår fast, at der efter hans overbevisning kun er registreret dræn eller vandløb på stedet, som er rørlagt og krydsende vejen ned til Malergården. Men for at få sagen forligt har han taget initiativ til at indbyde Vagn Nielsen til et møde, men til avisen slår Vagn Nielsen fast, at sagen er ganske klar:

- Der løber et vandløb under det stabil, og det kommer fra Herrestrup fra kommunens vejbrønde, og det jeg er forfærdet over, er, at man kan tillade sig at lukke et vandløb, det gør man bare ikke,