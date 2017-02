Thyra: Her ville jeg gerne bo

- Efter at have være her kan jeg ærligt sige, at jeg tænkte, at her ville jeg gerne selv bo. Jeg har set et fantastisk byggeri i ét plan med masser af lys. Jeg ser dyr og kunst omkring mig, det er virkelig livgivende. Opdelingen med mindre afdelinger minder mig om små hjem. Fredagscafeen er også fin, for det er vigtigt, at beboerne kan sidde og hygge sig, sagde ministeren, som også lagde særligt mærke til rehabiliteringsafdelingen og visitationsteamet.