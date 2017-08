Teater får lidt finansiel hjælp fra gode venner

Når Beatles-hyldestbandet Repeatles lørdag den 2. september kommer til Odsherred Teater til Honky Tonk i Nykøbing Sjællands bymidte, vil bandet blandt andet genopføre hele »Sgt. Pepper's Lonely ­Hearts Club Band« her i 50-året for udgivelsen af albummet, hvor et af numrene er »With a Little Help from My Friends«.