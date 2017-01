Team bag Dragsholmrevyen i arbejdstøjet

- Det hele går op i video og lys-design i vore dage, men vi vil gerne have et rigtigt bagtæppe, så det er de gået i gang med at udtænke og udforme. Vi vil gerne have en form for tema i revyen - jeg holder virkelig meget af Monty Python og deres meget fysiske, meget groteske stil, hvor man lige tager det hele lidt længere ud af en tangent. Så måske bliver det et syret bagtæppe - eller måske et meget naturalistisk, fortæller revydirektøren.