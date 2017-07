Tre tårnfalkeunger siddende på rad og række kiggende ud i den store og vide verden. Foto: Susanne Winther

Tårnfalkeunger fløj fra reden

Odsherred - 28. juli 2017 kl. 18:05 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I maj satte Henrik Zirk, Keramikvej 4, en redekasse til ugler op i et træ i haven, fordi han havde hørt, at ugler var nemme at få til at yngle.

En måned senere var redekassen indtaget. Men ikke af ugler som den ellers var tiltænkt, men et tårnfalkepar, der var kommet uglerne i forkøbet.

- Det har været et tilløbsstykke her på vejen at observere tårnfalkene og de fik fire unger, som fløj fra reden i slutningen af juli.

Det lykkedes akkurat i 11. time for Henrik Zirk at få et billede af tre af ungerne siddende på rad og række kiggende ud i den store og vide verden.

Henrik Zirk ville gerne sætte et kamera op i reden, men:

- Det bemærker de nok, og så flytter de måske ikke ind igen, og det ville være kedeligt, for de bliver gerne i det område, de har slået sig ned i. Vi vil gerne have dem boende igen næste år.

Der findes ca. 2.500 ynglepar blandt tårnfalke i Danmark.