Se billedserie Kirsten Larsen har midt i havearbejdet også fundet tid til en slagssang i kampen mod hundelorte.

Send til din ven. X Artiklen: Synger en sang om hundelort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Synger en sang om hundelort

Odsherred - 17. september 2016 kl. 20:48 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Odsherred Kommune tidligere i år tildelte borgerne i Grevinge-Herrestrup en halv million kroner til byforskønnelse, har er været et enkelt emne, som et af aktivitetsudvalgene i Grevinge Sogns Beboerforening har ønsket ekstra fokus på: Hundelorte.

- Det vil jo ofte være sådan, at hvis man er ligeglad med hundelorte, så ser man ingen. Er man irriteret over dem, så ser man dem til gengæld allevegne, siger Kirsten Larsen fra Grevinge.

Kirsten Larsen er med i det aktivitetsudvalg i borgerforeningen, som skulle pege på emner for byforskønnelse. Hundes efterladenskaber var et af de områder, som et flertal i udvalget ville have gjort noget ved.

- Der kan godt være lidt fnidder på sådan nogle møder. Folk talte om, at vi skulle indkøbe skilte og hænge dem op. True hundeejerne med bål og brand, hvis de ikke samlede op efter deres hund. Det synes jeg ville være spild af penge. Hunde kan jo ikke læse, siger Kirsten Larsen.

Efter hendes mening handlede hundeejernes glemsomhed om dårlige vaner. Ikke dovenskab eller et ønske om at chikanere omgivelserne.

- Der er folk som ryger for mange smøger, spiser bolsjer eller går for meget til banko. Andre går tur med deres hund, og glemmer at samle op, siger Kirsten Larsen, som ikke brød sig om ideen med, at dunke hundeejere på plads. Så hellere prøve med lidt humor.

Da Kirsten kom hjem fra mødet, skrev hun derfor en sang. Hundelortens Sang. Fire vers i bedste lejlighedssang-stil på melodien Du må få min gamle sofacykel, som belyser problematikken set fra en hundelorts perspektiv.

Arbejdsgruppen har modtaget sangen med begejstring, og mere eller mindre udnævnt den til slagsang for kampen mod hundelorte.

- Lige nu er planen, at sangen skal deles ud i Grevinge og Herrestrup. Samtidig vil arbejdsgruppen gå ud og markere de efterladte hundelorte med et flag eller en lille pind med en sløjfe på. Både for at andre ikke skal træde i dem, men også for at anmode hundeejere om, at de skal tage den der pose med næste gang, siger Kirsten Larsen.