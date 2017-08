Svømmeklub: Open water hitter

Formanden for Odsherred Svømmeklub, Klaus Adamsen, forklarer, at arrangementet også giver klubben mulighed for at vise, at man stadig eksisterer - efter at have været uden sin faste svømmehal i Vig i snart fem år.

- Vi vil til næste år gerne have et hold, der træner open water. Om vinteren kan de træne i svømmehallen, men om sommeren kan det være her i Rørvig. Interessen for open water-svømning er enormt stor i øjeblikket. Vi vil gerne have et hold, hvor almindelige motionister kan være med, men klubben skal først have uddannet en kystlivredder, før vi kan gå i gang, siger Klaus Adamsen, som præciserer, at open water-svømning ikke behøver at være så ekstremt som turen mellem Hundested og Rørvig. Det kan også foregå på et niveau, hvor motionister kan være med, for eksempel i kanalerne i København.