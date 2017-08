Der er nu igen gang i vandpåfyldningen i Vig Svømmehal, der skønnes at kunne åbne omkring 1. september.

Svømmehal: Sladre-dræn afslører nyt hul i bassin-dug

Odsherred - 07. august 2017 kl. 17:44 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den fejl-plagede Vig Svømmehal er - her midt i vand-påfyldningen - blevet ramt af en ny utæthed, som imidlertid er blevet opdaget øjeblikkeligt af et nyetableret »sladre-dræn«.

Det sporer, når der slipper vand gennem bassin-dugen.

Samtidig ledes vandet til en brønd udenfor, så der ikke opstår udposninger som ved de tidligere utætheder.

- Det viser sig, at »sladre-drænet« er yderst effektivt, siger formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred, Søren With (S).

Søndag blev det nyopdagede, lille hul fundet og repareret, og opfyldningen af bassinet kunne genoptages.

- Formentlig er det et hul, som er blevet lavet under reparationsarbejdet, siger Søren With.

»Sladre-drænet« er et dræn-rør, der ligger lige under bassin-folien, og som kan lede vand, der kommer på den forkerte side af folien, ud til en brønd udenfor. En alarm fortæller, at der har været udsivende vand.

Odsherred Kommune og Aqua Wellness har indgået forlig om reparation af bassin-folien efter en syn- og skønssag.

Vig Svømmehal har været lukket siden 1. september 2016. Søren With skønner, at den kan genåbnes omkring 1. september.