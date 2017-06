Efter et indbrud i en bil ved stranden i Nyrup, erkender politiet, at de ikke har reageret godt nok. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Svigt ved indbrud: En rigtig møgsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svigt ved indbrud: En rigtig møgsag

Odsherred - 23. juni 2017 kl. 13:22 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En aftenbadetur ved stranden i Nyrup endte i mandags med et indbrud i Anne Wilhelmsen og hendes mands bil. En knust bagrude og tyveriet af en iPhone, flere dankort, kørekort, en computer og en del af manuskriptet til Bille Augusts næste film, blev en del af tyvekosterne. Selvom familien hurtigt anmeldte det til politiet, og efter kontakt til banken kunne fortælle, at hævekortene var brugt i Netto i Vig, SuperBrugsen i Vig og Circle K i Herrestrup, og at der i SuperBrugsen var overvågningsbilleder med de to formodede tyve, så lød meldingen hos politiet, at de ikke havde tid, og hun blev flere gange stillet om til en telefonsvarer, før hun måtte opgive at få politiets hjælp.

Til dagbladet Nordvestnyt, forklarer hun, at hun føler sig svigtet af politiet, og at hun er frustreret over ikke at kunne få hjælp.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi, erkender politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, at der er tale om en rigtig møgsag, som nu vil blive undersøgt, og han siger, at politiet i mandags havde usædvanligt travlt, og at det kombineret med, at politiet i forvejen er hårdt presset af terrorindsats og store arrangementer, gør, at politiet kan have svært ved at få enderne til at mødes, men også, at det ikke er en undskyldning for den dårlige behandling som Anne Wilhelmsen og hendes familie blev udsat for.

Samtidig slår politiinspektøren fast, at indbrudssagen stadig efterforskes, og at der er iværksat en intern undersøgelse af sagen, for at undgå en gentagelse.