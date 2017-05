Tricktyve var lørdag på færde i Algade, og politiet advarer imod at indlade sig på større diskussioner med folk, der forvirrer ved at spørge om vej.

Svar ikke på spørgsmål fra tricktyve

Lørdag formiddag var flere tricktyve på færde i Algade. Politiet modtog lørdag klokken 11.37 en melding om, at en mand var blevet antastet og spurgt om vej. Idet spørgerne foldede et stort kort ud, havde anmelderen en fornemmelse af, at han blev forsøgt franarret sin pung, og da en bilalarm i det samme gik i gang, tog de formodede tricktyve, to mænd og en kvinde, benene på nakken.

Politiet opfordrer til, at man er opmærksom og opfordrer samtidig til, at man undlader at indlade sig i større forklaringer og vejvisninger, fordi der er flere eksempler på, at dette blot er et forsøg på at skabe forvirring før ens pung eller værdigenstande bliver stjålet.