Artiklen: Svært at komme sikkert over Odsherredvej

Svært at komme sikkert over Odsherredvej

Det er usikkert for cyklister at krydse Odsherredvej på ruten mellem Højby og Nr. Asmindrup.

Og på baggrund af et forslag fra Michael Kjeldgaard (SF) vil miljø- og klimaudvalget nu undersøge mulighederne for at etablere en mere sikker passage for cyklisterne.

- Administrationen skal nu lave en større gennemgang af de steder, hvor vi gerne vil have cykelstier. Og nu er Nr. Asmindrup også kommet med. En tunnel under Odsherredvej vil være en hamrende dyr anlægsløsning. Men toget kører under vejen lige efter Nr. Asmindrup, så måske kan man lave en cykelsti i forbindelse hermed? Det kunne være en billig løsning, siger Michael Kjeldgaard og fortsætter: