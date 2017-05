Se billedserie De fem kunstnere på besigtigelse ved Klintebjerg. Privatfoto

Stort landart-projekt i gammelt kalkbrud

Odsherred - 18. maj 2017 kl. 11:35 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt nok besluttede Odsherred Byråd i 2016 at nedlægge Odsherred Kunstråd som følge af budgetaftalen, men rådet sætter nu sine kraftige spor her ind i sommeren 2017, hvor det står bag et stort landart-projekt i Klint Kalkbrud til Geopark Festival 28.-31. juli.

- Vi går ud med et brag af et projekt, som virkelig markerer den professionelle kunst i Odsherred, siger den tidligere formand for Odsherred Kunstråd, Peter Hesk.

Rådet har udvalgt fem kunstnere, der opsætter skulpturer, installationer eller lignende i en begrænset periode i det fredede område: De fem kunstnere er Jens Chr. Jensen, Ikast, Maja Gade Christensen, København, Maria Bojsen, Vipperød, Regitze Engelsborg Karlsen, Sorø, og Ida Guldhammer, Odense.

Maja Gade Christensen vil kreere et stort farvekort af sten, som viser kalkbruddets farveskala. Maria Bojsen vil fremstille tre kæmpe-skulpturer, der er ud som som om, de er skyllet op i klitterne af ved vandets kraft.

Regitze Engelsborg Karlsen vil installere ni figurer i det gamle kalkbrud, inspireret af menneskets størrelse og form. Jens Chr. Jensen vil fremstille et kæmpe-hjul af 2000 fyrretræ-stykker på kanten af kalkbruddet som hyldest til alle, der har arbejdet med atflytte kalk fra området. Og Ida Guldhammer vil fremstille en ni meter lang mammuttand af blandt andet en afbarket, groft tilskåret asketræstamme.

Kunstnerne har netop besøgt det gamle kalkbrud i Klintebjerg for at besigtige området. Stedet er et populært besøgssted og ét af geoparkens unikke, geologiske lokaliteter.

Kunstrådet valgte at bruge hele budgettet for 2016 og en rest fra 2015 til landart-projektet. Kunstnerne bag de fem bidrag får hver mindst 35.000 kr. at arbejde med i deres projekter, og de kan bruge tilsagnet som basis for eventuel videre fondsansøgning.