Ovnhusmarkedet er kendt for kunsthåndværk og hvide iglo-telte. Ét af dem stilles op i Nykøbings gågade for at knytte an til markedet og vise vej.

Store klistermærker skal binde gågade og Ovnhusmarked sammen

I synliggørelsen og vejvisningen indgår opsætning af et stort banner, der reklamerer for Ovnhusmarkedet. Der bliver stillet et af de karakteristiske hvide iglo-telte fra markedet op i gågaden, hvor forbipasserende kan se plakater med fotos af kunsthåndværk fra markedet. Desuden stilles ti montrer op - nogle af dem ude i butikker - med kunsthåndværk fra markeds-deltagerne.

- For os er det vigtigt at synliggøre kunst og kultur i Nykøbing. Vise, at købstaden for eksempel har et kæmpestort Ovnhusmarked, der tiltrækker titusinder. Det giver et godt billede af købstaden, og det vi står for, og det styrker gågaden, mener Fabiana Hartkorn Giraldi.