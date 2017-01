Tobias Triers forestilling »Dirigenten« på Odsherred Teater den 17. januar er så efterspurgt, at det har været nødvendigt at arrangere en ekstra-forestilling. PR-foto

Stor dirigent eller lusket folkeforfører

Publikum er så vilde med at komme til at synge i kor i Tobias Triers teater-eksperiment »Dirigenten«, at alle billetter hurtigt blev revet væk til første forestilling i Teater & Musik Odsherred, mandag den 16. januar.

Men hvordan er han så endt i spidsen for et amatørkor i provinsen (publikum)? Er han virkelig så stor en kunstner, som han praler af, eller bare en fræk charlatan, der gør alt for at få dækket sit umættelige behov for anerkendelse? Og rigdom - han forsøger gerne at franarre publikum værdigenstande.