Stopper efter 12 år i byrådet

Michael Kjeldgaard (SF) har siddet i byrådet i Odsherred Kommune siden 2005, indtil 2014 som socialdemorkat, og siden som SF'er, men den 47-årige politiker har besluttet, at han ikke stiller op til kommunalvalget den 21. november, og til dagbladet Nordvestnyt siger han, at blandt de mange planer for fremtiden er en drøm om at male mindst 10 landskabsmalerier fra Odsherred.

Til avisen siger SF's gruppeformand, og partiets andet medlem af byrådet, Arne Mikkelsen, at han beklager beslutningen, men også, at han godt har været klar over, at Michael Kjeldgaard har haft svært ved at forene sit arbejde som sagsbehandler i kommunens familieafdeling med både byrådsarbejdet og at deltage i det interne partiliv i SF.