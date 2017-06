Stokroser blomstrer efter 40 år

Der var gamle kendinge i både lokalet og på væggene, da kunstforeningen Stokrosebanden lørdag havde fernisering på den udstilling som markerer 40 års festligt kunstnersammenhold. Kunstnere, som for manges vedkommende var udflyttere fra København, som var kommet til Odsherred på grund af lyset og landskabet - og de billige huse. Tidligere minister Birthe Weiss, som i 1977 var med til at arrangere Stokrosebandens første udstilling i det dengang forfaldne Pakhus på Vesterbro i Nykøbing, åbnede jubilæumsudstillingen.

I et historisk tilbageblik mindedes hun blandt andet de mange borgerprotester der havde været, da Nykøbing Rørvig Kommune i sin tid ville bevilge penge til et kulturhus i de gamle lagerbygninger, som siden blev til Pakhuset. Underskriftsindsamlinger og læserbreve.

Birthe Weiss var også glad for at kunne konstatere, at protesterne ikke havde fået politikerne til at ændre mening, men at Pakhuset er blevet det kulturelle samlingspunkt, som Stokrosebanden havde ønsket sig fra starten for 40 år siden.