Det koster både tid, kræfter og penge at få fingrene i en Michelinstjerne, som direktør for Dragsholm Slot Mads Bøttger her viser frem. Det kan ses i slottets årsregnskab for 2016 Foto: Hans Jørgen Johansen

Stjernehæder spiste af overskuddet

At få tildelt en Michelin-stjerne kræver en stor indsats og talent for mad. Men det kræver også penge, og det kan ses på bundlinjen. Dragsholm Slots bestyrelse har netop godkendt årsregnskabet for 2016, og her kan man læse, at bruttofortjenesten faldt med knapt 480.000 kroner og da skattefar havde taget sit, viste det ordinære resultat 904.000 kroner på bundlinjen. Det er 336.000 kroner lavere end 2015-resultatet. Trods det skrumpende overskud, er slottets bestyrelse godt tilfredse med året, for det har givet bonus i form af den eftertraktede stjernehæder.