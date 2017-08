Stjerne-visit: 84-årig brite opfandt teater-sport

Han har i en årrække været fast gæstelærer på Den Danske Scenekunstskole i Nykøbing Sjælland, hvor han underviser kursister fra hele verden i kunsten at finde frem til den boblende kreative energi - slippe de blokeringer, der forhindrer den i at bevæge sig frit.

Keith Johnstone er kendt for slogans som »du kan ikke lære noget uden at begå fejl«; »lad være med at stræbe efter toppræstationer - det er det samme som at forsøge at være bedre, end du er«; og »det handler ikke om, hvilke muligheder, du får, men om hvordan du bruger dem«.