Stilhed om forhandlinger mellem erhvervsforeninger

Siden jul har Odsherred Erhvervsråds formand Ebbe Mondrup og formand for Odsherred Erhvervsforum Henrik Andersen prøvet at nå til enighed om en model, der kan samle det splittede erhvervsliv i Odsherred. Erhvervsrådsformanden ønsker dog ikke at løfte sløret for, hvordan det går med forhandlingerne.

De to erhvervsforeninger er enige om, at det bedste for erhvervslivet i Odsherred er, at der kun er en erhvervsforening, og det er det, der arbejdes på at nå til enighed om. Et forhandlingsresultat skal bekræftes af dels en ekstraordinær generalforsamling i erhvervsrådet, og dels af erhvervsforummets styregruppe.