Se billedserie Stegt flæsk og persillesovs serveret på en rigtig tallerkerne med rigtigt bestik på en ternet dug hører med til rigtig mange festivalgæsters faste madtraditioner på Vig Festival. Foto: Foto: Jens Panduro

Send til din ven. X Artiklen: Steger to tons flæsk til festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Steger to tons flæsk til festival

Odsherred - 30. juni 2017 kl. 11:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både festivalgæster og frivillige hjælpere til Vig Festivalen nyder godt af, at Kolonihavehusets »mor«, Gitte Kjeldbæk, har bestilt over to tons flæsk til sultne festivalmaver i næste uge.

Gitte Kjeldbæk, som for sjette år i træk, står i spidsen for det ikoniske madtelt på Vig Festival har godt styr på, hvad sulte festivalgæster efterspørger. Den menu, som hun og de 65 hjælpere, indeholder nemlig både det fede og de salte i sig og så er der drysset godt med aromat af traditionel dansk madkultur over retten.

- Det er et rigtigt måltid mad. Og der er rigeligt af det. En folkeret, som ikke mange gider lave derhjemme, fordi det sviner og lugter i hele huset, forklarer Gitte Kjeldbæk om menuen, der for manges vedkommene ikke er til at komme udenom på Vig Festival.

»Kolonihavehuset« er stedet, hvor festivalens publikum tager en pause fra musikken og mæsker sig i stegt flæsk og kartofler med en gavmild portion persillesovs.

- Jeg har bestilt omkring to ton flæsk i år. Det er nogenlunde det samme som sidste år, og der blev der spist op, fortæller Gitte Kjeldbæk.

Stemningen og maden er et trækplaster og en betydelig del af festivaloplevelsen for mange, fortæller hun videre.

- Vi har jo nærmest stamkunder. Gæster der kommer i hvert fald tre gange under festivalen og spiser stegt flæsk med persillesovs, fortæller hun.