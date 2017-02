Stark udvider med malerafdeling

- Vi har ryddet et lager og fjernet nogle vægge for at kunne få plads til malervarerne, fortæller trælastdirektør Morten Engel.

Baggrunden for den nye afdeling er, at Stark -kæden har besluttet at lukke afdelingen i Højby og for fortsat at kunne servicere kunderne indenfor malervarer, åbner der en ny afdeling i Stark i Nykøbing.