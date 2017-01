Politiet rykkede søndag ud til et mistænkeligt knivstik i Egebjerg. Foto: THOMAS OLSEN

Stak sig selv for at dække over vold

Odsherred - 02. januar 2017 kl. 11:34 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet kørte søndag klokken 17.17 til en adresse syd for Egebjerg, hvor en mand angiveligt skulle være udsat for knivstik i siden.

På adressen mødte politiet en 49-årig mand, der havde et sår i siden, der skulle stamme fra knivstik.

Der var også en 48-årig kvinde til stede.

Kvinden var blevet slået adskillige gange i ansigtet med knytnæveslag af manden.

Politiet mistænker manden for efterfølgende at have stukket sig selv med en kniv for at dække over volden mod kvinden.

Han blev løsladt senere på aftenen og kan nu se frem til at blive indkaldt til et retsmøde på et senere tidspunkt.

Sagen er stadig under efterforskning, oplyser politiet.