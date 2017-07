Stævner kommune for fleksjob sjusk

For anden gang kritiserer en tidligere fleksjobmodtager Odsherred Kommune for at have sjusket og være skyld i at skubbe borgere ud i et privatøkonomisk kaos.

Det samme er sket for en mand i Nykøbing, der i 2010 fik et skriftligt kommunalt tilsagn om, at han kunne blive ansat i et fleksjob i en virksomhed, som han ejede sammen med en anden i det centrale Nykøbing, for blot at opleve, at kommunen annullerede ordningen som ulovlig den 29.januar 2016, og det kostede ham et tab på 1,9 millioner kroner, som hans advokat, Linda Lange Kastholm er klar til at stævne kommunen for.