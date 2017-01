Sanddobberne Camping skal ikke regne med at få lov til at udvide pladsen. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Står klar med camping-klager

Det ser ud til at Danmarks Camping Union får lov at fortsætte som forpagtere af Sanddobberne Camping. I hvert fald var de alene med at sende et bud på pladsen, da Odsherred Kommune sendte den i udbud.

Til dagbladet Nordvestnyt, fortæller den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening, Nora Tams, at alle udvidelser vil blive påklaget af DN, og til avisen, siger hun videre, at de får mange henvendelser fra folk, der er bekymrede for pladsens fremtid. Pladsen ligger i et internationalt fugleområde, og planerne om at tillade camping med autocampere på den nærliggende parkeringsplads, giver allerede panderynker i foreningen.