Sparekassen hitter hos kunderne

Dragsholm Sparekasse præsenterer først sit kvartalsregnskab om et par uger, men allerede nu tør direktør, Claus Sejling, godt spå om resultaterne. For det går rigtig godt, og til dagbladet Nordvetsnyt, siger han, at Sparekassen i 2016 har oplevet en nettotilgang på 600 nye kunder, både på privat- og erhvervssiden.

En alt for stor ejendomsportefølge, skabt af misligholdte udlån, er bragt helt i bund, så banken nu kun ejer et enkelt, fuldt udlejet, parcelhus i Hørve, og en udlånsvækst på 36 procent, er, ifølge direktøren, et spejl på, at Odsherred er begyndt at spirre af vækst.