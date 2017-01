Det kommer til at tage noget længere tid før det store kloakeringsprojekt er tilendebragt i Odsherred. Foto: Odsherred Forsyning

Sommerhuskloakering bliver forsinket

Odsherred - 09. januar 2017

Før havde man en regnemaskine, hvor to plus to gav fire, men nu er det blevet ændret, så to plus to giver tre. Sådan forklarer Odsherred Forsynings direktør, Ghita Hansen, at det store projekt med sommerhuskloakering ser ud til at blive væsentligt forsinket - endnu en gang.

Hidtil har det været planlagt, at der skulle kloakeres 800 sommerhuse om året, men det nedjusteres nu til 400 om året. Men direktøren håber, at nye kloakeringsteknologier på sigt vil kunne give projektet et tempoboost om nogle år.

- Med den nye økonomiske regulering får vi ikke mulighed for at foretage alle de investeringer, som ellers har været planlagt i årevis. Bestyrelsen har holdt ekstraordinære møder for at finde en løsning på denne udfordring, siger hun og fortsætter:

- Det er frustrerende, både for vores kunder og for vores medarbejdere, at vi igen må ændre på tidsplanerne for sommerhuskloakering.

2400 grundejere på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng er allerede blevet varslet om, at de skal kloakeres i perioden fra 2017 til 2019, men som det ser ud nu, kan det af økonomiske grunde ikke lade sig gøre. Til gengæld er det stadig forvent- ningen, at man når den såkaldte etape 1-kloakering hos 400 sommerhuse på Vig Lyng.