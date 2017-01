Sommerhusejere bekymrede efter drabet

Politiet har modtaget henvendelser fra sommerhusejere i Veddinge Bakker, der er bekymrede for, om der er farligt i området, og om der er risiko for, at der efter drabet vil ske flere skyderier. En bekymring som politiet mener er ubegrundet, og Midt- og Vestsjællands Politi slår over for dagbladet Nordvetsnyt fast, at der ikke er nogen grund til at tro, at der vil ske andre voldsomme hændelser i området.