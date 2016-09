Solvognens mose markeret som gerningssted

Efter at Dronning Margrethe tirsdag var med til afsløringen af et projektforslag for en ny, anderledes markering af Solvognens findested i Trundholm Mose i Odsherred, nærmest som et arkæologisk gerningssted, inviteres interesserede nu til at besøge stedet og se projektet, der vises frem resten af ugen.