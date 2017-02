Slotsejer: Vi giver ikke slip på den stjerne

- Da jeg overtog nøglerne til Dragsolm Slot for 12 år siden, skulle jeg jo udstikke retningen for, hvordan slottet skulle overleve. Det er jo ikke længere grever og baroner, der bor her, så vi valgte gastronomien som vej. Og det her er beviset på, at vi valgte rigtigt, så ja, det betyder også rigtig meget økonomisk, og vi giver i hvert fald ikke slip på den stjerne igen, siger Mads Bøttger til dagbladet Nordvestnyt.