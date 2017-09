Se billedserie Nordskolen på Grundtvigsvej har brug for et tidssvarende fysiklokale uanset hvilken skolestruktur fremtiden byder på. Foto: Per Jensen

Skolerne undrer sig: Forkerte tal i analyse

Odsherred - 08. september 2017 kl. 07:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolerne i Odsherred har brugt sommeren på at pløje den 242 sider lange og detaljerede bygningsanalyse igennem som danner udgangspunktet for den fremtidige indsats for at forbedre vilkårene for elever og ansatte. Og selvom de to skoledistrikter er indstillet på et konstruktivt samarbejde om renovering af skolebygningerne er der alligevel forhold ved analysen, som især Sydskolen har fundet det nødvendigt at påpege.

Formand for Sydskolens skolebestyrelse, Lene Terkelsen siger, at hun godt kan forstå, at arkitektfirmaet har været nødsaget til at have en skæringsdato, hvad angår elevtallet, men at det ikke ændrer på, at forkert datamateriale kan give problemer.

- Det vi undrer os mest over er de tal, de er gået ud med jo ikke stemmer overens. Men selvfølgelig er de nødt til at lave en skæringsdato. Problemet opstår, når der så er flere elever end der er beregnet på, så bliver der stadig pladsmangel på afdelingen, uddyber skolebestyrelsesformanden overfor Nordvestnyt.

Til avisen oplyser direktør for velfærdsområderne i Odsherred Kommune, Gitte Løvgren, at man i samarbejde med arkitektfirmaet bag analysen Gorm Nielsen, er ved at undersøge, hvad de divergerende tal bunder i.

Pladsmanglen er især udtalt på skoleafdelingen i Asnæs. Her afviger elevtallene med 28 elever, hvor analysen arbejder med 508 elever, mens skolen selv har registreret 530 elever pr. 21. august. Desuden er der to klasser mere end analysens 23 klasser. Heller ikke antallet af ansatte svarer helt til virkelighedens verden i Asnæs, fremgår det af afdelingens høringssvar.

