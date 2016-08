Se billedserie Kommunaldirektør Gitte Løvgren opfordrer politikerne til at finde en holdbar løsning på busbøvlet for skolebørnene.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skolebørn venter for længe på bussen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebørn venter for længe på bussen

Odsherred - 31. august 2016 kl. 16:20 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Odsherred skal der maksimalt være en halv time fra skoleklokken ringer ud efter sidste time, til skolebussen kommer. Den regel har kommunen haft siden november sidste år, men bestemmelsen bliver udfordret hver dag rundt om ved skolernes busstoppesteder. Center for Dagtilbud og Uddannelse har på det seneste samlet en del henvendelser, hvor hjemtransporten af elever efter skoletid giver udfordringer i forhold til 30-minuttersreglen.

- Vi har svært ved at få bustider og ringetider til at nå sammen, og det er en rigtig svær øvelse, fordi busserne er forbundet med andre offentlige transportmidler, siger kommunaldirektør, Gitte Løvgren.

Centeret har været i dialog med Movia i foråret, for at høre til muligheden for at rykke den samlede kørsel i eftermiddagstimerne med en halv time på alle ruter.

Men her var konklusionen, at det muligvis ville løse problemet for mange af dem, centret havde fået klager fra, men ændrede afgangstider ville bare skabe nye problemer andre steder på ruterne.

Problemet er ikke nyt, men ventetiderne er især en udfordring i den sydlige del af Odsherred. Tidligere har ventetiderne i blandt andet Egebjerg og Rørvig været lange.

- Det lander forskelligt, og det kalder jo på, at vi kigger området igennem og finder nogle mere varige løsninger, frem for at problemet rykker rundt, siger direktøren.

I den trykte udgave af Nordvestnyt kan du læse de midlertidige løsninger center for dagtilbud og uddannelse foreslår indført, indtil der findes en permanent løsning på busbøvlet.