Skolebørn synger ved korstævne

Den 25. januar samles 5. klasser fra alle kommunens skoler til et stort korstævne i Vighallen. På Sydskolen i Vig er det eleverne i 5. å, som får muligheden for at komme ind og synge med elever fra andre dele af kommunen. Som inspirationskilde og underviser har skolen fået hjælp af Maud Kofoed, tidligere kendt fra Fede Finn og Funny Boyz, som i syv lektioner op til stævnet kommer forbi og hjælper eleverne med at synge de forskellige korstemmer.

Ved stævnet skal eleverne synge de samme sange fra Jakob Høgsbros samling »Prøv at sige pyt«, som er titlen på seks rytmiske korsange fra komponisten og dirigenten Jakob Høgsbros hånd. Sangene handler om demokrati, verden, at lave larm, at tro på hinanden og en lille hundehvalp. Jacob Høgsbro siger selv om sine sange, at der er mange mennesker og meninger i verden. Det er ikke altid, man selv får ret, og derfor er det efter Jakob Høgbros mening vigtigt at kunne sige »pyt«.