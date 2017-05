Sydskolens skolebestyrelsesformand, Lene Terkelsen, fortæller, at Kundbysagen har lært hende, at radikalisering kan gå stærkt og at man derfor skal have øjne og øre åbne for afvigelser fra normen hos eleverne. Foto: Mik Foto: Mik

Skolebestyrelsesformand: Vi skal holde øje med afvigelserne

Odsherred - 18. maj 2017 kl. 08:15 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Sydskolens bestyrelse, Lene Terkelsen, håber at afslutningen på Kundbysagen kan blive en ny begyndelse for skolen i Fårevejle og at skyggen fra terrorsagen forsvinder.

- Det er ganske rart med et punktum, foreløbigt i hvert fald, så der kan komme lidt ro på og alle de gode historier ikke drukner i historier om Kundbysagen, fortæller hun.

Set i bakspejlet har sagen gjort det klart for hende, at radikalisering kan gå ekstremt stærkt.

- Erfaringen fra det her er, at vi skal holde øjnene ekstra godt åbne og reagere hurtigt på afvigelser fra normen. Men vi skal på den anden side heller ikke gøre alle til tyve, fordi de snupper et viskelæder, siger hun.

- Og man kan heller ikke forberede sig på alt, men vi kan holde øjne og øre åbne og huske på, at det kan gå ekstremt stærkt, fortsætter skolebestyrelsesformanden.

Under retssagen mod den nu 17-årige terrordømte pige, kom det frem, at hun i efter en ferie i Tyrkiet i sommeren 2015 begyndte at interessere sig for islam, og i midten af oktober konverterede hun i en moske i Rødovre.

Kun få uger senere tog hun sin nyfundne religiøse identitet til et ekstremistisk niveau og begyndte at undersøge, hvad der skulle til for at bombe Sydskolen i Fårevejle og senere også den jødiske skole i Købehavn, Carolineskolen.

I eftermiddag klokken 16:15 afgør seks nævninge og tre dommere om terrorplanerne, skal udløse en fængselsdom eller forvaring.

