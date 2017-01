Odsherred Kommune håber at Arbejdstilsynet går med til at rykke deadline for etablering af nyt ventilationssystem på Sydskolen i Asnæs, fra marts til november 2017.Foto: Marianne Nielsen

Skole kan ikke overholde deadline for påbud

På Sydskolen i Asnæs står det skidt til med indeklimaet. Så skidt, at Arbejdstilsynet på et besøg på skolen sidste år endte med at give påbud om at få etableret ordentlig udluftning i både Blok A, B, C og D. Men det har lange udsigter og elever og lærere må døje med plumpret, varm og tung luft frem til efteråret.