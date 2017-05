Skød med sømpistol og ramte naboens hus

To mænd på 36 og 37 år morede sig tirsdag aften med at skyde til måls med en kraftig sømpistol fyldt med store søm. Morskaben stoppede dog, da de kraftige søm fløj forbi målet og videre over til naboen, hvor de satte sig fast i naboens hus. Det blev meldt til politiet, og de to mænd blev anholdt, sigtet for at bringe andres liv i fare. Det skete i Hørve, hvor de to blev anholdt klokken 18.22.