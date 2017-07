Skiltning på trampesti skal være bedre

Foruden den oprindelige rute ved stedet, har det været et ønske fra både lodsejeren og kommunen, at markere en alternativ rute. En rute, der betyder, at brugere kan gå rundt om højen i stedet for at gå op på den ene side og ned ad den anden, for at følge Højderygstiens oprindelige rute.