Sikring ved Abildøre

En gruppe af lodsejere fra sommerhusområdet ved Abildøre, nord for Sidingedæmningen i Odsherred, ønsker at sætte gang i et digeprojekt, der skal ende med at beskytte omkring 45 ejendomme mod oversvømmelser i fremtiden. Gruppen har henvendt sig til kommunen med deres planer, som en entreprenør har tilbudt at etablere for cirka 1,3 millioner kroner.

- Vi starter lidt mildt op med det projekt og stiller ikke så mange af skatteborgernes penge på højkant, men laver nærmest et forprojekt for at undersøge behovet. Det er jo grundejerne, lodsejerne, som skal finansiere sådan et projekt og vi har jo været i gang med et par projekter, hvor uenigheden blandt lodsejerne har medført, at vi har standset op igen, og det har vi brugt en del penge på at udarbejde projektet, forklarede borgmester Thomas Adelskov (S) i forbindelse med byrådets behandling af sagen.