Se billedserie Sigurd Swanes malerier er populære. Her museumsinspektør Jesper S. Knudsen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sigurd Swane sælger billetter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigurd Swane sælger billetter

Odsherred - 27. februar 2017 kl. 19:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds Kunst­museum oplevede stor publikums-fremgang i 2016 og tilskriver det en Sigurd Swane-­effekt.

12. maj er Sigurd Swanes malerier tilbage på Malergården i Plejerup i Odsherred efter at have været på flyvetur rundt til Øregaard Museum, Museet for Religiøs Kunst og sidst Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.

Særudstillingen har publikumsmæssigt og kunsthistorisk været en stor succes, mener leder af Odsherreds Kunstmuseum og Malergården, Britta Tøndborg.

Odsherreds Kunstmuseum havde i 2016 1500 flere gæster end året før, og fremgangen tilskrives Sigurd Swane-effekten. Der var 7579 gæster i 2016 og 6085 året før.

- Vi kan mærke, at Sigurd Swane virkelig har trukket, også på de andre kunstmuseer. Det er en stor lettelse for os, fordi vi har sat alle kræfter i projektet med at sende ham på rundrejse i landet. Det var det hele værd siger Britta Tøndborg.

Udstillingen har også - som håbet - givet Sigurd Swane en stærkere placering i dansk modernisme. Flere kunsthistorikere har hæftet sig ved udstillingen og Swanes livssværk.

- Nu håber vi, at det kan være en igangsætter hos fondene, når vi nu vil søge midler til en samlet istandsættelse af Malergården. Her vil indretning af et nyt udstillingslokale i en ubenyttet længe give os mulighed for forsat at kaste nyt lys over Sigurd Swanes liv og produktion, siger Britta Tøndborg.