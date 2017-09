Siger nej til spirituelle byggeplaner

I Rørvig har Odsherred Kommune 104.000 m2 bar mark til salg på Søndervangsvej 14 til byggeri, og dem vil Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation gerne have fat i, så de kan opføre 28 boliger, for at skabe et særligt byggeri, der kombinerer kollektivtanken med enfamiliehuse, og husene skal opføres efter nogle særlige spirituelle principper, som blandt andet betyder at de helst skal vende mod øst, og at der skal flyttes på de eksisterende byggefelter, for at få husene og et vandhul placeret efter principperne.