Ser på mere sikring efter rambuktyveri

Natten til mandag blev Outdoorcentret i Asnæs for anden gang på kort tid udsat for rambuktyveri, da en sort VW Golf-personbil med engelske nummerplader bragede ind i butikken.

Butiksejer, Ole Bech, vil nu se på mulighederne for at sikre butikken for yderligere rambuktyve.

- Jeg ved ikke hvad vi ellers kan gøre. Det er noget vi skal til at se på nu. Vi har jo pullerter foran, som skulle forhindre rambuktyverier. Men vi kan jo se, at de bliver skåret over med vinkelslibere, og hvad vi fremadrettet kan gøre for at forhindre det sker, må vi få nogen med forstand på det, til at vurdere, siger Ole Bech.