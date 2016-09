Selskab på kongeskibet

Kongeskibet tog sig eksra betagende ud, da det mandag aften lå til kajs i Kongsøre, med dagens sidste solstråler til at lune sig på. Inde på stranden, udenfor flådestationens område, var flere lokale mødt op, for at få et glimt af det stolte kongeskib og de festklædte gæster. Udover lokale byrødder med ægtefæller, var en række af værterne under dronningens besøg i Odsherred også inviteret. Herudover var der et antal gode venner af kongehuset, som dronningen havde ønsket at invitere. Mere end 90 gæster var mødt op, og skulle inddeles i hold af ti personer, som blev fulgt ombord af en af kongeskibets gaster. Inden gæsterne kunne komme ombord på skibet, blev de samlet i en hangar på flådestationen til en lille aperitif.