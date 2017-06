Se billeder og video: Pingo fejrede frømændene

Til dagbladet Nordvestnyt slår Frømandskorpsets chef, Jens B. Bach, fast, at beliggenheden i Konsgøre er ideel, at samarbejdet med naboerne er perfekt, og at han er overbevist om, at Frømandskorpset ikke vil være det samme, hvis de skulle flyttes fra Kongsøre, hvor det er nemt at øve, og han slog også fast, at en del af de tjenestegørende frømænd har bosat i Odsherred og omegn.