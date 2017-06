Se billed-serie: Vig Torvehal blev til operahus

Trods insisterende regnvejr var publikum mødt talstærkt op til koncerten med torvehallens tag som en kæmpe-paraply. Der blev dog ikke sunget »I'm singing in the rain«. De to veloplagte operasangere, sopran Catlen Gjøl og tenor Ernst Sondum Dalsgaard, om-tryllede - med afstikkere i operaens eksotiske verden - torvehallen til et markedsplads-telt under sydligere himmelstrøg, fermt akkompagneret af pianist Knud Rasmussen.