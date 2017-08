Se billedserie Rørvig. Jazzfestival. Bigband-koncert på cirkuspladsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Jazz-festival vender tilbage i 2018 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Jazz-festival vender tilbage i 2018

Odsherred - 08. august 2017 kl. 12:07 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods styrtregn til sidste uges Nykøbing-Rørvig Jazz Festival, lader den unge festival sig ikke slå ud.

Også til næste sommer - i begyndelsen af august - vil der være festival, den tredje i rækken, og igen vil en del af koncerterne være planlagt som udendørs-koncerter, og der vil igen være gratis adgang.

- Det her handler om jazz-synlighed og at gøre folk, som måske ikke normalt kommer til en jazz-koncert, interesserede i at gå til koncert en anden gang og betale entré, siger med-arrangør Knud Skriver.

- Og vi ved, at vejret er en drilagtig størrelse, som man ikke kan stille noget op overfor, ud over at have en plan B klar. Derfor garderer vi os, så vi kan rykke indenfor, siger Knud Skriver.

- Det hele afhænger af, om sponsorerne vil være med igen: Det tror vi på; det gik jo fint i år, og til næste år vil vi også prøve at søge et par nye steder, siger arrangøren.

Han er godt tilfreds med det anslåede publikums-antal - cirka 400 til hver af de to udendørs-koncerter i Rørvig, cirka 75 i Grillhuset på Rørvig Havn, cirka 100 til hver af de to koncerter på Odsherred Teater, et stort antal til- og fra-publikummer til åbningskoncerten i Nykøbing Sjællands gågade og 100 i Pakhuset.