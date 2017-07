Scenen er sat nu: Fem millioner til ny teatersal

Med en donation på fem mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er brikkerne i det økonomiske puslespil for finansieringen af en ny, stor teatersal til Odsherred Teater i den tidligere Irma-butik i Nykøbing ved at være lagt.

- Vi er meget tæt på at have finansieret projektet. Der står nogle bevilgende muligheder klar, så det vil handle om kort tid, før det sidste er på plads, siger teaterchef Simon Vagn Jensen.

Det er Odsherred Kommune, der har købt den tidligere Irma-butik i Algade 36 og har stået for første etape i byggeriet - foyer, café og teaterprøvesal - og for fonds-ansøgningerne, der har ført til finansieringen af byggeriets næste etape - den store teatersal.

- Det er vores forventning, at vi til september har en tids- og handleplan for i første omgang arkitekt-konkurrencen for om- og tilbygningen, derefter for selve realiseringen, og at hele projektet vil kunne realiseres inden for en begrænset tidshorisont, siger kulturchef Eva Ormstrup.