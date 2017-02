Et vidne dukkede ikke op, og da tiltalte ikke kan huske, blev sagen udskudt for tredje gang. Foto: Mik

Sag udsat igen: Vidne udeblev

I en sag om falsk anmeldelse af indbrud og tryveri fra spilleautomater, måtte dommer Birgitte Hersbøll nok engang vente med at træffe en afgørelse. Manden, der står tiltalt for de falske anmeldelser og for tyveri af 17.000 kroner fra spilleautomater på en beværtning i Nykøbing-området kunne intet huske om episoden. Heller ikke at han og ægtefællen angiveligt skulle have forsøgt at veksle flere poser fyldt med 20'ere på en beværtning i Holbæk efterfølgende.