Se billedserie Per og Kathja Bang Hansen har en del gymnastikredskaber til salg. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Sælger ud af skoleinventar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sælger ud af skoleinventar

Odsherred - 14. september 2016 kl. 21:56 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolekort, tavler, gymnastikredskaber, Elvis-plader og et helt fysiklokale. Der bliver rig mulighed for at få fingrene i skolesager i dagene 1. og 2. oktober, når de nye ejere af den tidligere friskole i Høve, Kathja og Per Bang Hansen sælger ud af inventaret.

- Vi købte jo ejendommen med alt inventar efter konkursen, så vi sætter det hele til salg i de to dage, forklarer Per Bang Hansen, der skal gøre plads til at indrette ejendommen på Veddingevej til blandt andet café og ferielejligheder.

Flere skoler i området har allerede vist interesse for nogle af tingene, blandt andet kan man købe et helt fysiklokale med glaskolber, reagensglas, udsugning og hvad der nu ellers hører til af udstyr til fysikundervisning.

Når der er ryddet ud i skoleinventaret, rykker håndværkere ind for at bruge vintermånederne og foråret frem til 13. april på at forvandle friskole til en tillokkende smørklat for turister og lokale, der vil nyde udsigten på toppen af Odsherred.