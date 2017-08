Se billedserie To af hallens livreddere tager den første soppetur i det stadig meget tomme bassin. Foto: Jesper Danscher

Så kom vandet

Odsherred - 03. august 2017 kl. 09:09 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre slanger er i gang, men vandet løber ganske langsomt ned i den nyrenoverede svømmehal i Vig.

I begyndelsen er det knapt til at se, men sådan ganske langsomt spejler solen sig i det tynde lag vand, der et kvarters tid efter starten stadig ikke formår at fylde hele bunden under udspringsvipperne.

Og det går langsomt, mest af hensyn til de mange sommerhusgæster, der vil komme til at mangle vand i hanerne, hvis der for alvor åbnes for sluserne med vand til svømmehallen.

Hanerne blev åbnet lidt før klokken 12 onsdag, og blot lidt over to timer senere, kan to af hallens livreddere ikke stå for fristelsen. De må ned at soppe i vandet, der på det tidspunkt når dem til anklerne.

Klokken 7.58 torsdag morgen vælter regnen ned udenfor svømmehallen, og inde i varmen er der også sket noget i løbet af natten.

Nu har vandet fået farve, men der er langt igen.