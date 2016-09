SSP halveres i Odsherred

Til dagbladet Nordvestnyt, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Steen Egede Jensen (DF), at han ikke har været tilfreds med SSP indsatsen, og at han derfor ser god mening i at omlægge arbejdet, og få defineret nogle tydeligere mål for den kriminalitetsforebyggende indsats.