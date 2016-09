Michael Kjeldgaard (SF) havde smil på, da han holdt opstart-møde for kunstrådet i 2014. Foto: Mie Neel

SF'er forlader ikke forlig trods sparekniv til kunstråd

Odsherred - 17. september 2016 kl. 16:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Michael Kjeldgaard (SF) som daværende kulturudvalgsformand var designeren bag Odsherred Kunstråd i 2014 og varm fortaler - »et klart signal om, at vi sætter pris på egnens kunstnere og vil understøtte og anerkende det udøvende, lokale kunstner-niveau« - har han nu gennem SF-gruppen stemt for budgetforliget.

- SF er med i forliget, og selvom jeg nok er den eneste virkelige forkæmper for kunstrådet i Odsherred Byråd, kan jeg ikke forlade et helt budgetforlig, hvor der jo også spares på alvorlige områder som SSP-indsatsen. Kunstrådet er ikke det eneste, der må holde for, siger Michael Kjeldgaard.

- Jeg synes faktisk også, at den oprindelige økonomiske forudsætning for kunstrådet nu er undermineret, fordi staten har skåret sin andel på 200.000 kr. ned til 50.000 kr. Meningen var, at der skulle være balance mellem kommunens og statens bidrag, hvilket var en vægtig årsag til, at det blev stemt igennem i byrådet, selvom der var stærk modstand, siger Kjeldgaard.

- Det er utroligt ærgerligt, at rådet ikke kan fortsætte, men vi har efter min mening ikke et byråd nu, der er modent til at prioritere kunst og kultur ambitiøst og visionært. Men jeg tror, det kommer en dag, siger SF'eren.